2025 YKS Tarihleri Belli Oldu

2025 YKS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Bu yıl üniversiteye giriş sınavları için tarihlerin belirlenmesi gerçekleşti. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri ve saatleri, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile netleşti. Sınavların hangi gün ve saatte yapılacağı merak ediliyordu.

SINAV OTURUMLARI VE SÜRELERİ

2025 YKS sınavı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum, Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve toplam 165 dakika sürecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT, sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlardan sorular içerecek.

YDT VE SINAV GÜNLERİ

Üniversiteye giriş için yapılacak sınavlar 21 Haziran’da TYT ile başlayacak. 22 Haziran’da ise AYT’nin yanı sıra Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları düzenlenecek. YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Sınavların başlama saatlerinden en az 1 saat önce adayların sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Geç gelen adaylar, sınavlara alınmayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.