Ak Parti Adıyaman Milletvekili Seçildi

İSHAK ŞAN’IN KATİP ÜYELİĞİ SEÇİMİ

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) katip üyeliğine seçildi. Bu konu hakkında açıklama yapan Milletvekili Şan, “Ak Parti TBMM Katip Üyesi görevinin partimizin teveccühü ile tarafıma verilmesi bizi onurlandırdı. Adıyaman’ımızı temsilen bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle TBMM katip üyeliğine seçildim” şeklinde ifadelere yer verdi.

TEŞEKKÜR BİLDİRİSİ

Konuşmasında, “Başta dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere beni bu göreve layık görenlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılında çıkmış olduğumuz bu yolda önce Adıyaman, sonrasında ise ülkemize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Şan ayrıca, bu önemli sorumluluğu kendisine layık gören Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, Grup Başkan Abdullah Güler’e ve diğer milletvekili arkadaşlarına en içten teşekkürlerini iletti.

ADANA’NIN TEMSİLİ

Son olarak, “Bu sorumluluğun bilinciyle; Adıyaman’ımızı, AK Parti’mizi ve aziz milletimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Rabbim bizleri mahcup etmesin” sözleriyle konuşmasını tamamladı.