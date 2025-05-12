Haberler

Al Nassr, Al Akhdoud’u 9-0 yendi

AL NASSR TARİHİ GALİBİYET ALDI

Suudi Arabistan Pro Lig’in 31. haftasında Al Akhdoud ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Nassr, deplasmanda 9-0’lık tarihi bir galibiyet elde etti.

GOLLERLE DOLU BİR MAÇ

Al Nassr’ın galibiyetini sağlayan goller, 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ve 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6, 59, 64 ve 74’ncü dakikalarda Sadio Mane ve 90+4’te penaltıdan Mohammed Maran tarafından atıldı. Konuk ekipte Cristiano Ronaldo, dinlendirildiği için kadroda yer almadı. Bu sonuç sonrasında Al Nassr, puanını 63’e yükseltti. Öte yandan Al Akhdoud, 28 puanda kalarak küme düşme hattında kalmaya devam etti.

SONRAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Al Nassr, sahasında Al Taawon ile oynayacak. Al Akhdoud ise Al Fayha deplasmanına konuk olacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Gine’de Demokratik Seçimler Aralık’ta Yapılacak

Gine'de askeri darbenin ardından ilk demokratik seçimler aralık ayında gerçekleşecek. Geçiş sürecinin Başbakanı, anayasa referandumunun 21 Eylül'de olacağını duyurdu.
Haberler

Bursa’da Motosiklet Kazasında 1 Ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.