Al Nassr, Al Akhdoud’u 9-0 yendi

AL NASSR TARİHİ GALİBİYET ALDI

Suudi Arabistan Pro Lig’in 31. haftasında Al Akhdoud ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Nassr, deplasmanda 9-0’lık tarihi bir galibiyet elde etti.

GOLLERLE DOLU BİR MAÇ

Al Nassr’ın galibiyetini sağlayan goller, 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ve 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6, 59, 64 ve 74’ncü dakikalarda Sadio Mane ve 90+4’te penaltıdan Mohammed Maran tarafından atıldı. Konuk ekipte Cristiano Ronaldo, dinlendirildiği için kadroda yer almadı. Bu sonuç sonrasında Al Nassr, puanını 63’e yükseltti. Öte yandan Al Akhdoud, 28 puanda kalarak küme düşme hattında kalmaya devam etti.

SONRAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Al Nassr, sahasında Al Taawon ile oynayacak. Al Akhdoud ise Al Fayha deplasmanına konuk olacak.