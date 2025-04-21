Alanyaspor, Samsunspor’u 1-0 Yendi

MAÇ BİLGİLERİ

Stat: Gain Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor kadrosu: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 84 Enes Keskin), Richard, Janvier (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Dk. 75 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 65 Makouta)

Reeder Samsunspor kadrosu: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Tait (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Dimata, Holse (Dk. 82 Muhammet Özbaskıcı), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Mouandilmadji

Gol: Dk. 9 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yunus Emre Çift, Dk. 67 Zeki Yavru, Dk. 77 Holse, Dk. 87 Drongelen (Reeder Samsunspor), Dk. 42 Hwang, Dk. 45+1 Vilhena, Dk. 54 Lima, Dk. 59 Aliti, Dk. 65 Richard (Corendon Alanyaspor)

MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 32. hafta kapanış mücadelesinde Corendon Alanyaspor, evinde Reeder Samsunspor’u 1-0 ile mağlup etti.

Mücadelenin 55. dakikasında Samsunspor penaltı kazandı. Merkezden gelişen atakta, Holse’nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Dimata, kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan kaçmaya çalışırken yerde kaldı. Hakem, bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla endirekt serbest vuruş kararı verildi. VAR incelemesinin ardından Alanyasporlu Aliti’nin ofsaytı bozduğu gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan tekrar penaltı noktasını gösterdi. Holse’nin penaltı atışındaki vuruşu, kaleci Ertuğrul Taşkıran tarafından başarıyla engellendi.

Mücadelenin 78. dakikasında Alanyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta, Makouta’nın pasıyla çaprazda topla buluşan Yusuf Özdemir’in vuruşunu kaleci Okan Kocuk zor bir şekilde kurtardı.

DRAMATİK ANLAR

Mücadelenin sonunda, 90+5. dakikada Samsunspor’un sol kanattan gelişen atağında, Muja’nın ortasında Dimata’nın kafa vuruşu direkten döndü. Bu pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. 90+9. dakikada, Samsunspor’un sol kanardan gerçekleştirdiği atakta Bola’nın ceza sahasına gönderdiği ortada Drongelen’in kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü. Bu zorlu karşılaşmayı Alanyaspor 1-0’lık skorla kazandı.