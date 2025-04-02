Ali Aydın Kimdir ve Kariyeri Nedir?

ALI AYDIN’IN HAYATI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Ali Aydın, 25 Eylül 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş, Türk senarist, yapımcı ve yönetmendir. Son dönemlerde oyuncu Aybüke Pusat’a verdiği destekle sosyal medyada dikkat çeken Aydın’ın yaşamı ve kariyeri merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle TRT Tabii platformunda yayınlanan “Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisinin senaristi olarak tanınmaya başlamıştır.

Aydın, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Sinema kariyerine setlerde asistanlık yaparak başlayan Ali Aydın, daha sonra “Ihlamurlar Altında”, “Canım Ailem” ve “Yol Arkadaşım” gibi popüler dizilerde yardımcı yönetmenlik üstlenmiştir. 2012 yılında, senaryosunu yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi “Küf”, uluslararası alanda önemli bir başarı elde ederek 69. Venedik Film Festivali’nde “Geleceğin Aslanı (Lion of the Future)” ödülünü kazanmıştır.

SENARYO YAZARLIĞI VE BAŞARILARI

Ali Aydın, yönetmenlik kariyerinin yanı sıra birçok başarılı dizinin senaryo yazımında da görev almıştır. “Vatanım Sensin”, “İstanbullu Gelin” ve “Çarpışma” gibi yapımlarda senarist olarak yer alarak önemli katkılarda bulunmuştur. Son dönemdeki projeleri ve başarıları ile dikkat çekmektedir.