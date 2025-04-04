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Ankara Mitingi 6 Nisan’da Yapılacak. CHP’nin Açıkladığı Saat 16.00. Yayın Kanalı Henüz Belli Değil

ANKARA MİTİNGİNİN TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Ankara’da gerçekleştirilecek olan mitingin tarihi ve yeri netleşti. 6 Nisan Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, Yenimahalle’de saat 16.00’da başlayacak.

MİTİNGİN YAYINLANACAĞI KANALLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Mitingin hangi televizyon kanallarından canlı yayınlanacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Yetkililer, yayıncı kuruluşlarla ilgili detayların yakın zamanda paylaşılacağını ifade ediyor.

CHP’DEN MİTİNG ÇAĞRISI

CHP tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve irademize sahip çıkmak için 6 Nisan’da Ankara’da buluşuyoruz!” ifadelerine yer verildi. Parti yetkilileri, mitinge geniş katılım beklediklerini vurguladı.

ANKARA MİTİNGİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak miting için güvenlik önlemleri ve organizasyon çalışmaları son aşamaya geldi. Yetkililer, etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

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