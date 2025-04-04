Atv’nin Yeni Dizisi Sustalı Ceylan Başlıyor. Kurgusal Bir Hikaye Anlatıyor. Toplumsal Sorunlara Işık Tutuyor. Ceylan’ın Mücadelesi Ekranlarda

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğinde ve Sevgi Yılmaz’ın senaryosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, erkek egemen toplumda kendi kimliğini arayan ve hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının mücadelesini konu alıyor. Başrollerde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı projede, Celil Nalçakan, Melike Güner, Cezmi Baskın gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

DİZİNİN İLHAM KAYNAĞI VE TOPLUMSAL MESAJLARI

Sustalı Ceylan tamamen kurgusal bir hikayeye dayanıyor ancak toplumsal gerçeklerden besleniyor. Ceylan Bilge karakteri üzerinden çocuk yaşta evlilikler, kadına şiddet ve toplumsal baskı gibi Türkiye’de sık görülen sorunlar işleniyor. Dizi, bu konuları çarpıcı bir kurguyla aktararak izleyiciye gerçekçi bir bakış sunmayı hedefliyor.

CEYLAN’IN HİKAYESİ VE DÖNÜM NOKTASI

Genç ve güzel Ceylan, zorla evlendirildiği kaba kocası Necmi’ye oğlu Yusuf için katlanıyor. Gizlice sağlık meslek lisesine giderek bir kaçış planı yapıyor. Tek destekçisi Necmi’nin babası Veysi olan Ceylan’ın hayatı, oğlunun organ mafyasının eline düşmesiyle tamamen değişiyor. Artık bir anne olmanın ötesinde, intikam ateşiyle yanan bir savaşçıya dönüşen Ceylan’ın bu zorlu yolculuğunda Ferhat yanında yer alıyor.

SUSTALI CEYLAN’IN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sustalı Ceylan’ın ilk bölümü ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, güçlü kadrosu ve toplumsal mesajlarıyla seyirciden büyük ilgi görmesi bekleniyor.