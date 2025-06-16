Aydın Dağlarında Sarı Kantaron Bitkisi

SARİ KANTARONUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Aydın’ın dağlarında doğal olarak yetişen sarı kantaron bitkisi, vatandaşlar tarafından sağlık amaçlı olarak tercih ediliyor. Şifalı bitki, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Çiçek demetine benzer görselliği ile ilgi çekerken, bu bitki genellikle hediye için değil, sağlık için alınıyor. Semt pazarlarındaki tezgahları renklendiren sarı kantaron bitkisine olan ilgi oldukça yoğun. Saturma fiyatı ise 25 ile 30 TL arasında değişiyor.

KANTARONUN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI

Kantaron otunu dağlardan topladıklarını belirten pazarcı Yaşar Coşkun; “Bahar mevsimiyle birlikte kantaron otu çıkmaya başlar. Çok eskiden beri kullanılan bir ot zaten bu. Çok faydalı olduğu biliniyor. İster çayı yapılır ister yağı ama genellikle yağ olarak da tüketiliyor. Birçok faydası var. En çok da yaralarda ve yanıklarda kullanılıyor. Mide yaraları da dahil birçok yaraya iyi geliyor. Vatandaşımızın talebi de çok güzel,” şeklinde açıklama yapıyor.