B Sınıfı Ehliyetle 125 Cc Kullanımı

B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

B sınıfı ehliyete sahip kişiler için 125 cc motor kullanabilme durumu gündemde bulunuyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar ve net açıklamalar yapılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 cc’ye kadar olan motosikletlerin kullanımına dair önemli bir düzenleme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bugün 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, B sınıfı sürücü belgesi olanlar artık 125 cc’ye kadar motorları kullanabilecek.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Yapılan bu yeni düzenleme ile birlikte, en az 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve son 5 yıl içinde ehliyeti geri alınmamış olan sürücüler, sağlık şartlarını yerine getirerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp başarılı sınav geçenler 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyor. Ancak ticari amaçla kullanılan motosikletler bu düzenlemenin kapsamı dışında kalıyor. B ve üzeri sınıf sürücü belgeleri olanlar, harç ödeme zorunluluğu olmadan ve belgelerini değiştirmeden bu düzenlemeden faydalanabilir.

BAKANLARDAN TEŞEKKÜR VE GÜVENLİ SÜRÜŞ VURGUSU

Bu düzenlemenin hayırlı olmasını dileyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür etti. Yerlikaya, eğitimin güvenli sürüşün anahtarı olduğunu vurgularken, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı. 125 cc’ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesi için yapılan bu yönetmelik değişikliği, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.