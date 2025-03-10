Bakırköy ve Zeytinburnu Elektrik Kesintisi Duyurusu

ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL DUYURUSU

Bakırköy’de elektrik kesinti durumu BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 11 Mart tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği konuları güncel haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ DETAYLARI

2025-03-11 tarihleri arasında 09:00 – 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesinti, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeni ile yapılacak. Kesintiden etkilenen yerler arasında İstanbul Bakırköy ilçesindeki Merkez-Yeşilköy mahallesi ve Saadettin sokak ile Şenlikköy mahallesindeki Altı Ekim, Avşaroğlu, Begonya, Budak, Birgül, Eceler, Germeyan, Günyüzü, Harman, Konaklı, Orman, Saruhan, Çatal, Çiftlik, Çiğdem ve Ülkem sokaklarının bulunduğu bildiriliyor.

ZEYTİNBURNU İLÇESİNDEN ETKİLENEN BÖLGELER

Ayrıca Zeytinburnu ilçesindeki Merkez-Seyitnizam mahallesinde G/19. sokak bölgeleri de 11 Mart 2025 tarihinde aynı süre içerisinde elektrik kesintisinden etkilenecek. Kesinti, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.