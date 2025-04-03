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Begüm Ece Coşkun Kimdir ve Kaç Yaşında?

BİLGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

İşte Benim Stilim yarışmacısı Begüm, sadece yarışmadaki performansıyla değil, aynı zamanda sosyal medyadaki etkisiyle de ön plana çıkıyor. Moda dünyasına olan tutkusu ve özgün tarzıyla tanınan Begüm Ece Coşkun, yarışmada elde ettiği yüksek puanlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, bu dikkat çekici isim kimdir?

DOĞUM TARİHİ VE KÖKENİ

Begüm Ece Coşkun, 1998 yılı Haziran ayında doğmuştur. 2025 itibarıyla 26 yaşındaki yarışmacı, Abhaz kökenli olduğunu ifade etmiştir. Bu özellikleriyle hem yarışmada hem de sosyal medya platformlarında takipçilerinin ilgisini çekmektedir.

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