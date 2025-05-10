Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Yendi 72-62

MAÇIN DETAYLARI

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın hakemleri Emin Moğulkoç, Polat Parlak ve Ahmet Tatlıcı oldu. Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu haftasında Fenerbahçe Beko’yu evinde ağırladı. Maç sonucunda Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 72-62’lik skorla yendi.

Maçta Beşiktaş Fibabanka adına öne çıkan oyuncu, 21 sayıyla Kyle Allman oldu. Ayrıca Needham 5, Sleva 4, Berk Uğurlu 4, Mathews 20, Terry 10, Yiğit Arslan 6 ve Plavsic 2 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’dan ise Hayes-Davis 20, Birch 6, Guduric 3, Tarık Biberovic 4, Hall 2, McCollum 8, Sertaç Şanlı 3, Melih Mahmutoğlu 9 ve Colson 7 sayı kaydetti.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın ilk periyodu 17-7, devre 32-33 ve üçüncü periyot 55-53 sona erdi. Beşiktaş, bu galibiyetle üst üste 14’üncü, toplamda ise 23’üncü kez kazanarak önemli bir başarı elde etti. Öte yandan Fenerbahçe Beko, bu sezon 3’üncü kez mağlup oldu.