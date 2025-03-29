MAÇ SONUCU HAKKINDA DETAYLAR

Süper Lig’in zirvesine yön veren kritik karşılaşma olan Beşiktaş ile Galatasaray maçı, maç sonrası “Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?” sorusunun gündem olmasına neden oldu. İki ekip de galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Mücadelede karşılıklı ataklar dikkat çekerken, skor tabelası sürekli değişti. Bu maçın sonucu sosyal medyada hızla yayıldı. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç özetine ve golleri atan oyunculara dair detaylar burada.

MAÇIN DEVAMI VE OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Karşılaşma an itibarıyla devam ediyor. Beşiktaş kadrosunda; Mert Günok, Paulista, Svensson, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Ernest Muçi, Rashica, Rafa Silva yer alıyor. Galatasaray ise; Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen ile sahada. 65. dakikada Beşiktaş’ta Muçi yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi. Abdülkerim’in Joao Mario’ya yaptığı müdahale sonrasında Beşiktaş serbest vuruş kullandı.

İKİNCİ YARIDA TEHLİKELİ ANLAR

İkinci yarıya konuk ekip Galatasaray başladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. 44. dakikada Torreira, 30 metreden mükemmel bir vuruş yaparak durumu eşitledi ve 36. dakikada Frankowski kırmızı kartla oyun dışında kaldı, böylece Galatasaray 10 kişi kalmış oldu. Maçta yaşanan heyecan dolu anlar ve ataklar, seyircilerin ilgisini çekiyor. Beşiktaş, hücumda bulunarak rakip kalede fırsatlar yaratmaya çalışıyor.

İLK YARIDAKİ ÖNEMLİ ANLAR

İlk yarı boyunca iki takım da ataklar geliştirdi. 23. dakikada Rafa Silva, sol kanattan topu sürerek 40 metreden etkili bir vuruşla Beşiktaş’ı öne geçirdi. 45’te ise, Torreira’nın golüyle maçta eşitlik sağlandı. Galatasaray’ın savunma hatasında Mario, etkili bir fırsat yakaladı ama top kalecide kaldı. Sürekli değişen skor tabloları ile heyecan dolu bir derbi karşılaşması izleniyor.