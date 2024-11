Bugün Oynanacak Maçlar Hakkında Bilgi**

MAÇ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

6 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçları, spor tutkunları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. “Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda?” sorusu, maçları merak edenler tarafından sıkça soruluyor. Aynı zamanda gün içinde oynanacak bu karşılaşmaların detayları da sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün “Akşam maç var mı?” ve “Bugün hangi maçlar var?” gibi sorular, önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

GÜNÜN MAÇLARI VE KANALLARI

03:00 – Newell’s Old Boys vs. Huracan – Arjantin Primera Division, Spor Smart / Spor Smart HD

12:00 – Galatasaray vs. Kasımpaşa – TFF Elit U19 Ligi, GS TV

12:00 – Beşiktaş vs. Hatayspor – TFF Elit U19 Ligi, Beşiktaş YouTube

13:00 – Pohang vs. Shandong Taishan – AFC Şampiyonlar Ligi, Smart Spor 2 / Spor Smart 2

13:00 – Yokohama Marinos vs. Buriram – AFC Şampiyonlar Ligi, Spor Smart / Spor Smart HD

15:00 – Bangkok Utd vs. Lee Man Warriors – AFC Şampiyonlar Ligi, Spor Smart / Spor Smart HD

15:00 – Nam Dinh vs. Tampines – AFC Şampiyonlar Ligi, Smart Spor 2 / Spor Smart 2

16:00 – Feyenoord vs. Salzburg – UEFA Gençlik Ligi, UEFA.tv

17:00 – Altyn Asyr vs. Al Taawon – AFC Şampiyonlar Ligi, Spor Smart / Spor Smart HD

17:00 – Nasaf Qarshi vs. Al Hussein – AFC Şampiyonlar Ligi, Smart Spor 2 / Spor Smart 2

18:00 – PSG vs. Atletico Madrid – UEFA Gençlik Ligi, UEFA.tv

18:00 – Zira vs. Araz – Azerbaycan Premier Ligi, CBC Sport

18:30 – Beşiktaş vs. Malmö – UEFA Avrupa Ligi, TRT 1

18:30 – Okan Buruk Basın Toplantısı – TV 8 Buçuk / GS TV

19:00 – Al Kuwait vs. Al Ahli Dubai – AFC Şampiyonlar Ligi, Spor Smart / Spor Smart HD

19:00 – Tractor Sazi vs. Ravshan – AFC Şampiyonlar Ligi, Smart Spor 2 / Spor Smart 2

19:30 – Jose Mourinho Basın Toplantısı – FB TV / TV 8 Buçuk

20:45 – Club Brugge vs. Aston Villa – UEFA Şampiyonlar Ligi, TRT 1 / CBC Sport

20:45 – Shakhtar Donetsk vs. Young Boys – UEFA Şampiyonlar Ligi, tabii Spor

23:00 – Bayern Münih vs. Benfica – UEFA Şampiyonlar Ligi, tabii Spor

23:00 – Kızılyıldız vs. Barcelona – UEFA Şampiyonlar Ligi, tabii Spor

23:00 – Feyenoord vs. Salzburg – UEFA Şampiyonlar Ligi, TRT Spor

23:00 – Inter vs. Arsenal – UEFA Şampiyonlar Ligi, CBC Sport / tabii Spor

23:00 – PSG vs. Atletico Madrid – UEFA Şampiyonlar Ligi, İçtimai TV / tabii Spor

23:00 – Sparta Prag vs. Brest – UEFA Şampiyonlar Ligi, tabii Spor

23:00 – Stuttgart vs. Atalanta – UEFA Şampiyonlar Ligi, tabii Spor

23:00 – Preston vs. Sunderland – İngiltere Championship, TV 8 Buçuk / Exxen