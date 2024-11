4 KASIM PAZAR GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR

4 Kasım Pazartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig karşılaşmaları gibi birçok futbol maçı sporseverlerin ilgisini çekiyor. “Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda?” sorusu günün en çok merak edilen konularından biri haline geliyor. Sporseverler, maçların saatlerini ve yayın kanallarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Ayrıca, bugünkü maçların skoru ve durumunu takip etme isteği de oldukça yüksek.

MAÇ PROGRAMI

01:30 | Lanus – Boca Juniors | Arjantin Primera Division | Spor Smart, Smart Spor HD

04:00 | New Mexico – Phoenix Rising | ABD USL Championship | USL Championship YouTube

11:00 | Western United – Melbourne City | Avustralya A Ligi | S Sport Plus

17:00 | Al Wasl – Al Sadd | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

19:00 | Al Ahli – Al Shorta | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

19:00 | Persepolis – Al Gharafa | AFC Şampiyonlar Ligi | Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00 | Gençlerbirliği – İstanbulspor | Trendyol 1. Lig | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

20:00 | Pendikspor – Manisa FK | Trendyol 1. Lig | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

20:00 | Samsunspor – Antalyaspor | Trendyol Süper Lig | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

20:30 | Empoli – Como | İtalya Serie A | S Sport Plus, CBC Sport

20:30 | Parma – Genoa | İtalya Serie A | S Sport Plus, S Sport 2

21:00 | Al Hilal – Esteghlal FC | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

22:45 | Lazio – Cagliari | İtalya Serie A | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

22:45 | Ajaccio – Metz | Fransa Ligue 2 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

23:00 | Fulham – Brentford | İngiltere Premier Lig | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

23:00 | Celta Vigo – Getafe | İspanya La Liga | S Sport Plus, S Sport