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Burdur’da Yangın, İki Ev Yaktı

YANGININ ÇIKMA NEDENİ VE ETKİLERİ

Burdur’da meydana gelen yangın, iki evi ve bir metruk binayı kullanılmaz hale getirdi. İğdeli köyündeki bir evin bahçesinde yakılan ateş, yeterince söndürülmediği için yangına sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve çevresindeki yapılara sıçradı.

ALO GÖNDERİLEN EKİPLER VE MÜDAHALE

Yangının hemen ardından bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın, iki ev ve bir metruk binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

VALİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ VE DESTEK TALEBİ

Yangın sonrası Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, olay bölgesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bilgihan, hasar tespiti yapılması ve evleri yanan insanların gerekli destekleri alması için talimat verdi.

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