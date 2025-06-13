Canlı Maç Hangi Kanalda?

CANLI MAÇİZLEME KANALLARI

Futbolseverler, 13 Haziran’da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli karşılaşmaları canlı olarak takip etmek istiyor. Bunun yanı sıra, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın önde gelen liglerindeki maçların heyecanını ekran başında yaşamak için canlı maç yayın kanallarını araştırıyorlar. Peki, canlı maçlar nereden izleniyor? İşte bu sorunun yanıtları detaylarda yer alıyor.

ÜYELİK GEREKTİREN KANALLAR

Canlı maç izlemek için bazı platform ve kanallar, izleyicilerden üyelik talep ediyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir konu. Örneğin, Bein Sports üzerinden canlı maç izlemek için beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, Bein Sports’ta yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALTERNATİF KANALLAR

Benzer şekilde, S Sport kanalı da canlı maç izlemek için kullanıcı kaydı gerektiriyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra S Sport üzerinden yayınlanan karşılaşmaları izleyebilirsiniz. Aynı durum, Spor Smart için de geçerlidir; bu kanalda da canlı maç yayını için öncelikle Spor Smart üyesi olmanız gerekiyor. Üyelik işleminizin ardından, Spor Smart’ta yer alan maçları canlı olarak izleme imkanına sahip oluyorsunuz. İyi seyirler dileriz!