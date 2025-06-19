Canlı Maçlar Hangi Kanalda İzlenir?

CANLI MAÇ KANALLARI VE PLATFORMLARI

Futbolseverler, 19 Haziran’ı kapsayan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi büyük Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyaca ünlü liglerdeki karşılaşmaların heyecanına da ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç hangi kanallardan izleniyor? İşte bu konudaki detaylar.

ÜYELİK GEREKEN PLATFORM ve KANALLAR

Canlı maç izlemek için gerekli olan platform ve kanallar hakkında bilgiler haberimizin detaylarında bulunuyor. Bazı platformlar ve kanallar, canlı maç izlemek için üyelik talep ediyor.

beIN Sports’ta canlı maç izlemek için beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, beIN Sports’ da yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde, S Sport’ta da kanaatimiz üyelik oluşturmanız şart. S Sport üyeliğiniz ile platformda yayınlanan maçları canlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca, Spor Smart kanalı da üyelik gerektiren bir başka platform olarak öne çıkıyor. Bu platformda yer alan maçları izlemek için Spor Smart üyesi olmanız gerekir.