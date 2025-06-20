Cte 2025 Atama Sonuçları 20 Haziran

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları 20 Haziran 2025 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların gün içerisinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması planlanıyor. CTE tayin sonuçları 2025 yılı için merakla bekleniyor.

SONUÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI

CTE 2025 atama tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu 20 Haziran 2025 olarak duyuruldu. Belirtilen tarihler muhtemel sonuç tarihleri olarak ifade ediliyor. Gün içerisinde Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinde yapılan güncellemeler sebebiyle başvuru tarihlerinin yeniden belirlenmesi gerekti.

BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Bu değişiklikle birlikte, kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri için başvuru süreci 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilirken; diğer bakanlık ve komisyon atamalı personelin başvuruları 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında NAS üzerinden yapılacak. Yapılan açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade ediliyor.

TAYİN SONUÇLARI TAKVİMİ

Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları 17 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. İsteğe bağlı personel tayini sonuçları ise 20 Haziran 2025 tarihinde ortaya çıkacak. İkinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 29 Ağustos 2025 olarak belirlendi.