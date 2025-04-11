Cuma Akşamı Hangi Diziler Var?

CUMA GÜNÜ DİZİLERİ

Cuma akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 11 Nisan 2025 Cuma günü, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1’in yayın akışı belirlendi. Peki, bu Cuma akşamı televizyonda hangi diziler var? İşte detaylar.

CUMA AKŞAMI YAYINLANACAK DİZİLER

Cuma günü TV’de yayınlanacak diziler şu şekilde sıralanıyor:

– TRT 1: “Bir Zamanlar İstanbul”

– ATV: “Sustalı Ceylan”

– Kanal D: “Arka Sokaklar”

– Show TV: “Kızılcık Şerbeti”

– NOW TV: “Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…”

– Star TV: Dizi yok

GÜNÜN PROGRAMI

Cuma günü yayın akışında ayrıca çeşitli programlar da yer alıyor:

– 13.15: “Seksenler”

– 14.45: “Teşkilat”

– 17.40: “Lingo Türkiye”

– 19.00: “Ana Haber”

– 19.55: “İddiaların Aksine”

– 20.00: “Bir Zamanlar İstanbul”

– 00.15: “Mehmed: Fetihler Sultanı”

– 02.20: “Seksenler”

– 03.35: “Teşkilat”