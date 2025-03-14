Cuma Günü Hangi Diziler Var?

CUMA GÜNÜ DİZİLERİN YAYIN AKIŞI

Cuma akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı, TV izleyicileri için önem taşıyan bir konu. 14 Mart 2025 Cuma günü, çeşitli kanallarda hangi diziler olduğuna dair bilgiler belirlendi. İşte o diziler ve yayın akışları.

TRT 1 VE ATV’DE YAYINLANACAK YAPIMLAR

TRT 1 kanalında “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi, izleyicilerle buluşacak. ATV kanalı ise “Zembilli” dizisi ile televizyon izleyenlerin karşısında olacak.

KANAL D, SHOW TV VE NOW TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D’de “Arka Sokaklar” dizisi, Show TV’de ise “Kızılcık Şerbeti” izleyicilerle buluşuyor. NOW TV’de ise bu Cuma akşamı yayınlanacak bir dizi bulunmuyor.

STAR TV’DE YAYINLANACAK DİZİLER

Star TV’de “Yalı Çapkını” dizisi yayın akışında yer alıyor. Cuma akşamı izleyiciler için bu yapımlarla birlikte keyifli bir TV akışı sağlanmış oluyor.

YAYIN AKIŞI DETAYLARI

TRT 1’de gün boyunca çeşitli programlar yer alacak. 14:30’da “Vefa Sultan”, 16:15’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, 18:00’de “Ramazan Sevinci”, 19:30’da “Ana Haber”, 19:55’te “İddiaların Aksine” ve akşam 20:00’de “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi izleyicilere sunulacak. Gece geç saatlerde de “Vefa Sultan” ve “Mehmed: Fetihler Sultanı” gibi yapımlar yer alıyor.