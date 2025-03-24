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Deniz Pulaş, Hayatını ve Kariyerini Anlattı

Deniz Pulaş, Haber Bahane Programında Konuk Oldu

ÇOCUKLUK ANILARINDAN KARIYER YOLUNA

Model ve oyuncu Deniz Pulaş, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu Haber Bahane programında konuk oldu. Pulaş, çocukluk anılarından mankenlik kariyerine, özel hayatından meslek hayatında yaşadığı ilginç olaylara kadar pek çok konuda samimi açıklamalar yaptı. Özellikle yaşadığı travmaların hayatına etkisinin altını çizen Pulaş, annesinin maddi durumlarıyla ilgili söylediklerinden, güzellik yarışmalarında karşılaştığı zorluklara kadar dikkat çeken ifadeler kullandı.

İSTANBUL’A GELİŞİ VEYA İKİ ZORLUK

9 yaşında hiç Türkçe bilmeden İstanbul’a geldiğini belirten Pulaş, bu süreçte büyük zorluklar yaşadığını ifade etti. Çocukluk döneminde annesinin sürekli maddi sıkıntılarından bahsettiğini söyleyen Pulaş, “Sonradan fark ettim ki o kadar da fakir değilmişiz” sözleriyle bu durumun kendisinde oluşturduğu algıyı aktardı. Okul yıllarında yaşadığı ilginç bir anıyı da paylaşarak, saç kesimi nedeniyle öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının cinsiyeti hakkında iddiaya girdiğini anlattı.

TRAVMALAR VE MODALİK DENEYİMLERİ

Oldukça çekingen ve utangaç bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Pulaş, “Saklambaç oynarken unutulmuşum, nasıl bir travma yarattıysa fark edilmek istedim” ifadeleriyle dikkat çekti. Modellik kariyerinde karşılaştığı ilginç olayları anlatan genç isim, podyumda hiçbir zaman tehdit olarak görülmediğini belirtti. Güzellik yarışmasında giyecek kıyafeti olmadığını ve bu konuda şarkıcı İzel’in kendisine büyük destek verdiğini açıkladı. Ayrıca Sibel Can ile ilgili de dikkat çekici bir anısını dile getirerek, Can’ın, “Bu kız çok uzun, bunu istemem.” diyerek elinden çiçek almadığını aktardı.

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