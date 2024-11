“Epic Games Ücretsiz Oyun Duyurdu”

EPIC GAMES’İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNU: DECEIVE INC.

Dijital oyun platformu Epic Games, kullanıcılarına sunduğu ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Her hafta yeni ve ilgi çekici yapımları oyunculara bedava sunan Epic Games, bu kez 7 Kasım – 14 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak erişime açacağı oyunu açıkladı. Oyuncuların merakla beklediği bu yapım “Deceive Inc.” oldu. “Deceive Inc.”, heyecan dolu bir soygun hikayesini oyunculara sunuyor. Oyuncular, bir ajans olarak görev alarak stratejik planlar yapıcak ve rakip ajanlarla zorlu bir mücadeleye girecek. Oyunda, kimliğinizi gizlemek ve rakiplerinizi alt etmek için birçok taktik geliştirmek zorunda kalacaksınız. Gizlilik ve aldatma unsurları oyunun merkezinde bulunurken, her an tetikte olmanız gereken bir atmosfer sağlıyor. Bu durum, heyecanı artırıyor ve oyunculara sürekli bir gerilim hissi veriyor.

Apex Legends OYUNCULARINA SÜRPRİZ

Epic Games, bu haftaki ücretsiz kampanyasında “Deceive Inc.” ile birlikte Apex Legends oyuncuları için de bir sürpriz sunuyor. Apex Legends oyuncuları, kampanya süresince Ash Paketi’ne erişim sağlayarak oyunun içeriklerini zenginleştirme şansına sahip olacak. Bu ek içerikler, oyuncuların oyun deneyimlerini daha eğlenceli hale getirecek. Epic Games’in sunduğu bu fırsatlar, oyuncular için müthiş bir avantaj sağlıyor. Ücretsiz oyun indirmek, oyun dünyasına yeni katılan veya farklı deneyimler yaşamak isteyen oyuncular için harika bir seçenek oluyor. Ayrıca, bu tür kampanyalar, oyuncuların daha az tanınan yapımları keşfetmesine de imkan tanıyor.

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT: DECEIVE INC.

“Deceive Inc.” gibi özgün ve eğlenceli bir oyunun ücretsiz sunulması, birçok oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı. Bu fırsatı kaçırmamak ve “Deceive Inc.” ile aksiyon dolu bir soygun deneyimi yaşamak isteyen oyuncular, 7 Kasım tarihinden itibaren Epic Games Store’a giriş yaparak bu oyunu kütüphanelerine ekleyebilirler. Unutmayın, kampanya sadece bir hafta sürecek, bu yüzden acele etmekte fayda var!