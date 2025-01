Felipe Melo Futbolu Bıraktı: Kariyer Özeti

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 41 yaşında futbolculuk kariyerine son verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, futbola olan minnetini dile getirerek hayatının en önemli dönemlerinden birinin kapandığını ifade etti ve görev aldığı kulüpler ile eski takım arkadaşlarına teşekkür etti.

FUTBOLCULUK KARİYERİMİ KAPATIYORUM

Felipe Melo, yaptığı paylaşımda “Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerimi. İnanılmaz yıllardı, birçok mücadele ve başarıya sahne oldular ama hepsinden önemlisi, attığım her adımda Tanrı’nın amacının gerçekleştiğini gördüğüm yıllardı. Yaşadığım her şey, her an, O’nun eliyle yönlendirildi ve sevdiğim şeyi yapma ayrıcalığına sahip olduğum için sonsuza dek minnettarım” şeklinde ifadeler kullandı. Tanrı’ya olan inancının kendisine güç verdiğini belirten Melo, “Oynama şerefine nail olduğum tüm kulüplere, yolculuğumu ateşleyen taraftarlara, takım arkadaşlarıma, bu yolculuğa damgasını vuran tüm insanlara ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum” dedi. Son olarak Melo, “Şimdi güvenle bir sonraki bölüme geçiyorum, çünkü biliyorum ki o bana rehberlik etmeye devam edecek” diyerek teşekkürlerini iletti.

GALATASARAY’DA BÜYÜK BAŞARILAR

Kariyerine Brezilya’nın Flamengo takımında başlayan Felipe Melo, Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve son olarak Fluminense’de forma giydi. Melo, Galatasaray’da 4 sezon geçirdi ve burada 8 kupa kaldırmayı başardı.

721 MAÇTA 53 GOL

Felipe Melo, futbolculuk kariyeri boyunca toplamda 721 maça çıkarak 53 gole imza attı. Aynı zamanda Brezilya Milli Takımı formasını da 19 kez giydi ve bu maçlarda 2 gol sevinci yaşadı.