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Fenerbahçe Beko, Marko Guduric’i kaybediyor

FENERBAHÇE BEKO’DA İLK AYRILIK YAKIN

THY EuroLeague’de şampiyon olan Fenerbahçe Beko’da, sezonun ilk ayrılığının gerçekleşmesi an meselesi. NBA’de birçok takımın ilgisini çeken Marko Guduric, Avrupa’da kalmaya karar veriyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre; EuroLeague’de en fazla bütçe harcayan üçüncü kulüp olan Olimpia Milano, Guduric için 2.7 milyon Euro karşılığında 3 yıl süreyle maaş teklifi sundu. Habere göre, görüşmelerde önemli gelişmeler yaşandı ve Sırp oyuncunun bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

BAŞANTRENÖR BEĞENDİ

Ayrıca, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Instagram’da Guduric’in Olimpia Milano ile anlaşmasına dair paylaşımı beğenmesi dikkat çekti. Marko Guduric, 2017 yılında Kızılyıldız’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. 2019/20 sezonu dışında sürekli olarak sarı-lacivertli formayı giymiş olan Guduric, bu sezon EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.

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