Fenerbahçe’de Okan Özkan Dönemi Başladı

FENERBAHÇE’DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Fenerbahçe’de Mario Branco dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, yeni sportif direktör olarak Okan Özkan ile anlaşma sağladı. Özkan, genç ve yetkin bir spor yöneticisi olarak dikkat çekiyor. Daha önce Devin Özek’e yardımcı antrenörlük teklifi yapıldı.

OKAN ÖZKAN KİMDİR?

Okan Özkan, 2 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Futbol alanındaki hem teknik hem de idari deneyimiyle öne çıkıyor. UEFA A Lisans antrenörlük sertifikasına sahip olan Özkan, saha içi ve saha dışındaki tecrübelerini birleştirerek futbol dünyasında önemli bir pozisyona ulaştı. 2025 yılı itibarıyla 34 yaşında olacak olan Özkan, genç yaşına rağmen Fenerbahçe’de sportif direktörlük gibi kritik bir görevi üstleniyor.

AKADEMİK ARKA PLANI GÜÇLÜ

Eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü ile başlayan Özkan, 2012-2013 sezonunda İtalya’da Università di Siena’da spor endüstrisi ve yönetimi eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’nı tamamlayarak bilgi birikimini artırdı. Bunun yanı sıra, Marmara Üniversitesi’nde Spor Yönetimi yüksek lisansı yaparak akademik altyapısını güçlendirdi.

KARİYERİ VE GEÇMİŞİ

Okan Özkan’ın kariyeri, çeşitli takımlarda antrenörlük ve idari görevlerle şekillendi. Kasımpaşa’da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, Fenerbahçe’de de farklı görevlerde bulundu. 1 Temmuz 2018 itibarıyla Fenerbahçe Alt Yapısı’nda yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı. Ardından, 4 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe’de finans direktörü olarak görev aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinde kadro planlayıcısı olarak atandı ve son olarak 1 Temmuz 2023’te Fenerbahçe Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olarak görevini sürdürdü.