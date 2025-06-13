Fenerbahçe Hazırlık Maçları Belli Oldu

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları sürecinde karşılaşacağı 6 rakip takımını belirledi. Sarı-lacivertli takım, bu sürede Fatih Karagümrük, Portimonense, Sunderland, Lazio, Benfica ve Al Ittihad ile karşılaşma yapıyor.

İLK MAÇ İSTANBUL’DA

Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında İstanbul’da yeni Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile 12 Temmuz’da bir araya gelecek. Kampa Portekiz’de devam edecek Fenerbahçe, 17 Temmuz’da Portimonense ile, 20 Temmuz’da Premier Lig takımı Sunderland ile, 23 Temmuz’da Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile ve 26 Temmuz’da yine Portekiz’den Benfica ile mücadele edecek.

SON MAÇ LİG TEMSİLCİSİ İLE

Fenerbahçe, yurda döndükten sonra 30 Temmuz’da Serie A temsili Lazio ile taraftarları önünde karşı karşıya gelecek. İşte Fenerbahçe’nin hazırlık maçı programı:

12 Temmuz: Fatih Karagümrük

17 Temmuz: Portimonense

20 Temmuz: Sunderland

23 Temmuz: Al Ittihad

26 Temmuz: Benfica

30 Temmuz: Lazio