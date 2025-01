Huawei’nin MatePad SE 11 LTE Satışta

INTERNET BAĞLANTISI VE GÜÇLÜ PERFORMANS

SIM kart ile GSM şebekesi üzerinden internete bağlanabilen Huawei MatePad SE 11, geniş ekranı, gelişmiş çoklu görev özellikleri ve uzun pil ömrü ile hem iş hem de eğlence için mükemmel bir tablet deneyimi sunuyor. 165,86 mm x 246,94 mm x 7,85 mm boyutlarında ince gövdesi ve yaklaşık 499 g ağırlığıyla MatePad SE 11, günlük yaşamda ve seyahatlerde taşınabilirlik sağlıyor. Modern tasarımı, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlarken, teknolojiyi estetikle birleştiriyor.

GÖZ YORMAZ EKRAN VE GÜÇLÜ İŞLEMCİ

MatePad SE 11, 11 inç büyüklüğünde ve 16,7 milyon renk desteğine sahip bir IPS LCD ekranla donatılmış. Bu geniş ekran, film izleme veya çevrim içi derslerde zengin renkler ve net ayrıntılar sunuyor. Göz sağlığını korumaya yönelik tasarlanan panel, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Güçlü işlemcisiyle MatePad SE 11, akıcı bir kullanım deneyimi sunarak çoklu görevler arasında kolay geçiş yapma olanağı tanıyor. 4 GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama seçenekleriyle hem iş uygulamaları hem de multimedya içerikleri için yeterli performans sağlıyor.

PİL PERFORMANSI VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

7700 mAh kapasiteli bataryasıyla MatePad SE 11, gün boyu kesintisiz bağlantı ve eğlence imkanı sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde tablet, kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale geliyor. 5 MP arka kamerası, günlük fotoğraf ve belge tarama ihtiyaçlarını karşılıyor; 2 MP ön kamerası ise çevrim içi görüşmeler ve video konferanslar için net bir deneyim sağlıyor. Bluetooth 5.1 desteği, kablosuz kulaklık ve hoparlörlere kolayca bağlanabilmeyi mümkün kılıyor.

GÜVENLİK VE SATIŞ DETAYLARI

Huawei MatePad SE 11, ebeveynlerin çocukları için güvenli bir kullanım ortamı oluşturmasını kolaylaştıran özellikler sunuyor. Ebeveyn denetim araçları, çocukların tablet üzerindeki etkinliğini izlemeye ve süre veya içerik kısıtlamaları yapmaya olanak tanıyor. Tablet, Türkiye’deki seçkin teknoloji mağazalarında ve çevrim içi satış noktalarında farklı depolama seçenekleriyle yer alıyor. 6.499 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor. MatePad SE 11, kullanıcılara her an her yerde keyifli ve verimli bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.