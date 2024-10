İrfan Can Kahveci’nin Menajerinden Dikkat Çeken Açıklama

FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ VE DURUMU

Fenerbahçe’nin 2020-2021 sezonunun devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesi Haziran 2025’te sonlanıyor. Sarı-lacivertli takım, milli futbolcu ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadı. İrfan Can Kahveci, ocak ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala diğer kulüplerle transfer görüşmelerine başlayabiliyor.

MENAJERDEN AÇIKLAMALAR

İrfan Can Kahveci’nin menajeri William D’Avila, Radyospor’a verdiği demeçte futbolcunun durumu hakkında bilgi verdi. D’Avila, “Şu an itibarıyla bir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız” ifadelerini kullandı.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe forması ile 142 maça çıktı. Milli futbolcu, bu süreçte 30 gol atmayı başardı ve 28 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası’nın yanı sıra birçok önemli başarıya da imza attı.