İstanbul’da Et Fiyatları Sabitlendi: Marketler Hangileri?

RAMAZAN ÖNCESİ ET FİYATLARI SÜREKLİLİK KAZANIYOR

İstanbul’daki İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketler, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. Et ve Süt Kurumu’ndan temin edilen etler, belirlenen fiyatlardan satılacak. Uygulama, 1 Mart’ta başlayacak olan Ramazan boyunca devam edecek ve 28 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu fiyat sabitleme kararı, İstanbul ile birlikte Ankara’daki 18 PERDER üyesi markette de geçerli olacak.

ET FİYATLARI HANGİ MARKETLERDE SABİTLENİYOR?

PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, “30 üyemizde, 1.500 şubemizde geçerli olacak. Ankara’da da uygulanacak” diyerek bu durum hakkında bilgi verdi. Alınan bu karar, artan et fiyatları karşısında vatandaşların daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmasını sağlamayı hedefliyor.

SABİT ET FİYATLARI NELER?

PERDER tarafından açıklanan sabit et fiyatları şu şekilde oluşuyor:

Dana kıyma: 379 TL

Dana kuşbaşı: 399 TL

Tranç: 459 TL

Kontrfile ve biftek: 649 TL

Antrikot ve dana pirzola: 699 TL

Güzeldere, bu fiyat sabitleme uygulamasının önemine dikkat çekerek, “Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ZİNCİR MARKETLER DE FİYATLARI SABİTLER Mİ?

PERDER üyesi yerel marketlerin bu hamlesi, zincir marketlerin de benzer bir adım atıp atmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde de aynı tür fiyat sabitleme uygulamalarının olup olmayacağı merak ediliyor. Bu süreçte Et ve Süt Kurumu’nun yeniden ucuz et tedarikine başlaması, fiyatları baskılayan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada, bu fiyat sabitleme adımının piyasada nasıl bir etkisi olacağına değinerek, “Geçtiğimiz yıllarda da Ramazan öncesi Et ve Süt Kurumu, yerel market zincirlerine ucuz et tedariki sağladı. Bu tür uygulamalar, piyasada dengeleyici bir rol oynuyor” dedi.

FİYAT SABİTLEME KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Bu kararın, toptancı piyasasından kasap esnafına kadar geniş bir etkisi olması bekleniyor. Aydın Ağaoğlu, bu durumun fiyatlar üzerindeki etkisini “Kasap, kuşbaşını 800 TL’ye satarken, markette 400 TL’ye satıldığını görecek. ‘Satamıyorum’ diyecek ve toptancıdan daha az alacak. Toptancı da satılmadığını görünce fiyatları indirecek. Zincirleme bir fiyat düşüşü yaşanabilir” sözleriyle açıkladı. Fiyatların kontrolsüz artışını önlemek için devletin zaman zaman ithalat kozunu kullanarak piyasaya müdahale ettiğini belirten Ağaoğlu, aksi takdirde kıyma fiyatlarının 800 TL’yi, kuşbaşı fiyatlarının ise 900 TL’yi aşabileceğini vurguladı.

SON BİR YILDA ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Son bir yıl içerisinde gözlemlenen et fiyatlarındaki artış dikkat çekici seviyelerde. Ağaoğlu’na göre, 2023’te dana kıyma fiyatları 400-450 TL seviyelerindeyken, şu anda bu fiyatlar 550-600 TL bandına yerleşti. Dana kuşbaşı ise 650-700 TL seviyelerine kadar yükseldi. Fiyat artışlarını kontrol altına almak ve tüketiciye daha uygun fiyatlı ürün sunmak adına Et ve Süt Kurumu’nun müdahaleleri büyük bir öneme sahip.