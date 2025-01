İstanbul’da Kıyma Ve Kuşbaşı Fiyatı Sabit

İSTANBUL PERDER’DEN RAMAZAN KAMPANYASI

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yerel zincir marketler aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kıyma fiyatını kilogram başına 379 lira ve kuşbaşı et fiyatını 399 lira olarak belirlediklerini açıkladı. İstanbul PERDER’den gelen bilgilere göre, Güzeldere, çeşitli ürün gruplarında tüketiciyi enflasyona karşı korumak amacıyla indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını yıl boyunca sürdüreceklerini belirtti.

ET VE SÜT KURUMU İLE İŞBİRLİĞİ

Milliyet’te çıkan habere göre, Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol sayesinde yaklaşık iki yıldır hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırdıklarını aktardı ve “Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız.” sözlerini dile getirdi.

ÜYELERİMİZLE GÜÇLÜ BİR AĞ YETİŞTİRİYORUZ

Güzeldere, İstanbul genelindeki 66 üye marketleri ve 2 bin 700’e yakın şubesi ile yaklaşık 43 bin çalışanı ile yerel perakende ağını güçlendirdiklerini vurguladı. “Tüm hanelere dokunuyoruz” ifadesiyle ramazan dönemi boyunca sunacakları ekonomik fiyatlar ile, tüketicilerin dayanışma içinde olacaklarını belirtti.