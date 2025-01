İstanbul’da Yarısı Bizden Çağrısı Yenilendi

İSTANBUL İÇİN DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un deprem riski altında olduğunu tekrar vurguladı ve vatandaşları Yarısı Bizden desteği ile evlerini dönüştürmeye davet etti. “Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim” dedi. İstanbul’da tahminen 1,5 milyon konut riskli durumda ve bunlardan 600 bini her an çökmeye meyilli. Bakanlık, bugüne kadar 900 binden fazla ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamladı ve bu yıl için “Yarısı Bizden” kampanyasını başlattı. Kampanyaya 9 Ağustos 2024 tarihine kadar başvuru süresi kısıtlaması olmaksızın devam edileceği duyuruldu. 11 Ekim’de yapılan açıklamada, alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlandığında Bakanlığın inşaat faaliyetlerine de katılabileceği belirtildi.

YAPILAN DESTEKLER VE BAŞVURULAR

Kampanya çerçevesinde İstanbul’daki 550 yapıdaki 5 bin 483 bağımsız bölüm için 5.2 milyar TL destek verildi ve dönüşüm tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesaplarından Yarısı Bizden desteğiyle evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini paylaşarak, İstanbulluları kentsel dönüşüme katılmaya çağırdı. Ayrıca “Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN KAMPANYA

Yarısı Bizden ile dönüşüm gerçekleştiren Fikret Yüzügüler, 6 Şubat depremlerinin kendileri için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. “Güvenli bir yerde oturmak çok önemli. Bu kampanya tam anlamıyla bize ilaç gibi yetişti” dedi. Kampanyanın ödeme koşullarının uygun olduğunu ifade eden Yüzügüler, “Devletimiz 2 yıl boyunca ödeme almayacak ve binamız bittikten sonra 1 yıl da faizsiz ödeme yapılacağını söylüyor. İnsanlar korkmasın. Bizim konuştuğumuz bir siyaset değil, gerçek” diye ekledi.

DEVLET DESTEĞİYLE GELECEĞİ KORUMAK

Bu kampanyanın önemine dikkat çeken ev hanımı Emine Öztürk, “Hak kazandık, çok iyi oldu. Kira yardımından, kredi ve hibe desteklerinden faydalandım. Artık sağlam bir evim var” dedi. Süreçlerin belirli olduğunu ve insanların korkularını hafiflettiğini ifade etti. Emekli Ulviye Erkin de, yaşadığı binanın dönüşüm sürecini başlattığını belirterek, “Devletimiz arkamızda. Yapı denetim sürekli ilgileniyor” diyerek güvence altına alındıklarını vurguladı.

KREDİ VE HİBE DESTEKLERİ

Kampanya kapsamında Bakanlık, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL kredi sağlıyor. Hak sahiplerinin bir dükkanı için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer dükkanları için 700 bin TL kredi veriliyor. Böylece Bakanlığın her bir konut için sunduğu toplam 1,5 milyon TL’lik finansman desteği ile vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Ayrıca, sıfır faizli kredi geri ödemeleri yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM VE İŞ BİRLİĞİ

Alan bazlı büyük dönüşümlerde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar, Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL’lik hibe desteğinden faydalanabiliyor. İnşaat işlemlerini TOKİ veya Emlak Konut üstlenirken, hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor ve arta kalan borç uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.