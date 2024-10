“Ivo Grbic: Kazanmayı Hedefliyoruz”

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da Sivasspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda yer alan Hırvat kaleci Ivo Grbic, bu hazırlıklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 20 yıldır futbolun içinde bulunduğunu belirten Grbic, “Kazanınca her şey çok daha iyi oluyor. 20 yıldır futbolun içerisindeyim ve kazanmak her şeyden önemli. Kariyerimin önceki yıllarında büyük kulüplerde oynadım. Bu kulüplerde her zaman kazanmayı bizlere aşıladılar. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi vermek istiyoruz. Sahada daha iyisini vermek için çalışıyoruz. Son iki haftada iyi hazırlanarak sahaya güzel sonuçlar yansıttık. Bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi.

PERFORMANS YÜKSELİYOR

Grbic, takım performansındaki artışa dikkat çekerek, “Özellikle iyi savunma yaptığımız maçlarda benim de performansım artıyor” sözlerini sarf etti. Takım olarak iyi savunma yapmaya ve her top için savaşmaya devam ettikçe daha iyi sonuçlar elde edeceklerini düşündüğünü ifade eden Grbic, “Bunu da son iki maçta yaptık. Hocamızın fikirlerini sahaya yansıtmaya çalışan bir takım var. Süper Lig iyi bir lig. Bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Alanyaspor karşısında iyi bir maç çıkardık ama sonucunda kaybettik. Benim takımda gördüğüm her zaman konsantre bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve hocamızın isteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.