Kapadokya’da Balon Kazası Oldu

Kapadokya’nın gözde noktalarından biri olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’nden saat 05.00’te havalanan sıcak hava balonu, ani rüzgar değişikliği sebebiyle saat 07.00 sıralarında Karataş köyü civarında sert bir iniş yaptı. Bu sırada ayağına ip dolanan pilot Hüseyin Türk, sürüklenen sepetin altında kalmıştı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, pilot Türk’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hafif yaralanan 12 yolcuysa ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Yaklaşık 6 yıllık bir pilot olan Hüseyin Türk, 3 çocuk babasıydı ve cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Türk’ün cenazesinin otopsi sonrasında memleketi Nevşehir’e götürüleceği bildirildi.

Sert iniş yapan başka bir balon daha havalandı

Bunun yanı sıra, Ihlara Vadisi bölgesinden havalanan başka bir sıcak hava balonunun da, anlık rüzgar değişimi sebebiyle sert iniş yaptığı fakat bu olayda herhangi bir yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

Valilik açıklama yaptı

Aksaray Valiliği, kazaya dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi.