Kırıkkale’de Olay, İki Kişi Yaralandı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazasında araç kontrolünü kaybeden bir otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olayda iki kişi yaralanırken, kazanın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı bildiriliyor. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Kimeski mevkisinde gerçekleşti. Bilgilere göre, 71 ADA 323 plakalı Fiat otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere sürüklendi. Araçta bulunan yolcular R.T. ve M.A. yaralandı. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi ve kaza sonrası kaçtığı öğrenildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar neticesinde derhal sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, gerekli ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonucunda büyük hasar gören otomobil, trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopark alanına çekildi. Sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.