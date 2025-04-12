Kızılcık Şerbeti’nde Pembe Ayrıldı

DİZİDE ARA VERİŞ YAPAN KARAKTER

Üç sezondur Show TV’de izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta büyük ilgi uyandırıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde dizi için izleyicileri derinden düşündüren bir ayrılık haberi gündeme geldi. Sibel Taşçıoğlu’nun canlandırdığı ‘Pembe’ karakteri, dün akşam senaryo gereği zehirlenerek diziye veda etti.

VEDA PAYLAŞIMI VE DUYGUSAL ANLAR

Son kez izleyicileriyle bir araya gelen Taşçıoğlu, sosyal medya hesabında bir veda paylaşımında bulundu. Meslektaşlarına ve set çalışanlarına teşekkür eden oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın.. Hepinizi çok seviyorum.” Pembe karakterinin vedası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PAMBE’NİN TRAJİK SONU

Dizi içinde hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Pembe, kendisine hazırlanan pastayı yiyerek zehirlendi. Pembe’nin yediği pastanın içine Işıl karakteri tarafından zehir konuldu. Dizinin son sahnelerinde fenalaşan Pembe, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.