Kocaeli’de Okullar Tatil Mi? Valilik Açıklaması

YAĞIŞLAR HIZLANIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Kocaeli ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji bazı iller için daha güçlü kar yağışı uyarısında bulundu. Kocaeli’de “okullar tatil mi?” soruları gündeme geliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmeler sonucunda, bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart 2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu durum ulaşımdaki aksamalara, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor. Ayrıca, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetleneceği bir fırtına bekleniyor.

FIRTINA UYARISI YAPILIYOR

İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Doğu Karadeniz’de Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Batı Karadeniz’in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisinin azalması öngörülüyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı yaşanabilir. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025’te gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayı, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

EĞİTİM DURUMU TAHMİN EDİLMİYOR

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınalar (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimlerinde de kuvvetli fırtına ve yeri yer tam fırtına (70-90 km/saat) yaşanabileceği tahmin ediliyor. Kocaeli Valiliğinden henüz Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu yapılmadı. Diğer yandan, Sivas ve Kayseri’de Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.