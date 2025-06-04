Kuruluş Osman 194. Bölüm İzleme Bağlantısı

KURULUŞ OSMAN 194. BÖLÜM İZLEME LİNKİ ARAYIŞI

Kuruluş Osman dizisinin 194. bölümünü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırmaları sürüyor. ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan bu dizinin son bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. Dizi, Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman’ın serüvenini ele alıyor. 400 çadırlık bir obadan ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna doğru yürüyüşü konu alan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını aşkla kazandırıyor. Peki, Kuruluş Osman 194. bölüm için tek parça full HD izleme linki mevcut mu?

ERTUĞRUL GAZİ’DEN OSKAN GAZİ’YE GEÇİŞ

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile Hülagü Han’a karşı mücadelesinin üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Hastalanarak Konya’ya giden Ertuğrul Gazi, gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile barış yapmış fakat anlaşmayı imzalayamadan gitmiştir. Dündar Bey, bu anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak amacıyla tekfura hediyeler yollamak üzere Kulucahisar’a doğru yola koyulur. Kulucahisar’a vardıklarında yapılan gösteride tekfura suikast düzenlenir ancak Osman Gazi, suikast girişimini fark edip önler. Suikastı düzenleyen Prenses Sofia, Osman Gazi’ye düşman olmasına sebep olur ve onu pusuya düşürmek için adamlarını gönderir. Bu süreçte Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars şehit olur.

OYNAYAN KARAKTERLER VE GELİŞMELER

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit Osman karakterini, Didem Balçın Selcan rolünü, Çağrı Atiksoy Malhun Hatun’u, Serhat Kılıç Kosses’i, Erkan Avcı Nikola’yı, Seda Yıldız Şeyh Edebali’yi, Yıldıray Şahinler Rogatos’u, Özge Törer Bala Hatun’u, Emre Basalak Gündüz’ü, Rüzgar Aksoy Turgut’u, Burak Çelik Göktuğ’u, Çağrı Şensoy Cerkutay’ı, Yiğit Uçan Boran’ı, Ahmet Yenilmez Demirci Davud’u ve Emin Gürsoy Kumral Abdal’ı canlandırıyor. Osman Bey, değişen dengelere rağmen Bizans muhafızlarını püskürtür ve büyük bir tehdit olan Roma ordusunu durdurmayı başarır. Fakat obanın içinde hâlâ bir hain gizlenmektedir. Osman Bey, bu düşmanı ortaya çıkarmak için nasıl bir plan yapacak?

İktidar hırsıyla gözü dönen Yiğit, yardımcısı Eleni ile birlikte Bala Hatun’u ortadan kaldırmak için kötü bir plan kurar. Ancak bu karanlık planın sonucunda Yiğit, gizli kalmak için neye başvuracaktır? Osman Bey’e karşı artan kiniyle Claudius, Kayı Obası’na saldırır ve bu hain saldırının ardından Claudius Osman Bey’in eline düşer. Yolun sonu onlara görünüyor mu? Osman Bey’in gazabı Claudius’un üzerine nasıl çökecek? İntikam amacıyla yaşayan Sofia, bir kez daha Osman Bey ve Bala Hatun’la karşı karşıya gelir. Tekrar mağlup olan Sofia, obanın önünde infaz edilir. Bu ezeli düşmanlık sona mı eriyor? Osman Bey bu tehditten sonsuza dek kurtulabilecek mi? Art arda alınan yenilgilerle köşeye sıkışan Yiğit, öz ağabeyi Koca Bey’i bile gözden çıkarmaktadır. Koca Bey, kardeşinin hainliğini öğrendiğinde ne yapacak? Yiğit, hainliğiyle yüzleşip bedelini ödeyecek mi? Kuruluş Osman bölümlerini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.