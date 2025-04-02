KURULUŞ OSMAN DİZİSİ YAYIN AKIŞINDAN ÇIKTI

ATV’nin izleyiciler tarafından en beğenilen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi bu hafta yayın akışında yer almadı. İzleyiciler diziye dair merakla “Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusunu soruyor. Bu yeni bölümde, Emre Bey’in canlandırdığı Orhan Bey, babası Osman Bey ile benzer bir yol izleme çabasında olacak. Karacahisar Bey’i olarak öne çıkan Orhan Bey, Osman Bey’in tahtına en elverişli aday olabiliyor. Savaşları sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda akıl savaşı olarak görecek olan Orhan Bey, birçok rakibini alt etme potansiyeline sahip.

Germiyanoğlu BEY’İNİN HESABI

Dizide Germiyanoğulları Bey’i Yakup Bey karakterini Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk ve İslam birliği adına siyasi bir deha olarak tanımlanıyor. Hayali büyük bir devlet kurmak ve sultan olmaktır. Bunun için sarayını alimlerle dolduruyor, ordusunu güçlendiriyor. Kısa bir süre içinde Anadolu’nun hâkimi olan Selçuklu Devleti ile benzer bir güce ulaşmayı hedefliyor.

YUNUS EMRE TARİHİ İZ BIRAKIYOR

Gökhan Atalay’ın canlandıracağı Yunus Emre, tarih boyunca büyük bir iz bırakmış bir karakter. Şiirleri, Anadolu’nun dört bir yanına yayılmıştır. Yunus Emre’nin yolu, Kuruluş Osman’da Kayılara çıkacak. Osman Bey, bu süreçte geleceğin büyük devletinin temel izlerini görebiliyor ve Orhan Bey’e düşülen zor durumlarda manevi destek sağlayacak.

SADET HATUN’UN GÜCÜ

Yakup Bey’in eşini canlandıracak olan Sevil Akı, Saadet Hatun karakteri ile ekranlara gelecek. Saadet Hanım’ın hayatı güç arayışına bağlıdır. Germiyanoğlu Bey’inin eşi olmak onun için büyük bir önem taşıyor. Geleceğini biricik evlatları Şehzade Mehmet ile gözünden sakındığı Gonca Hatun’a adıyor.

HIRSLI MEHMET BEY

Yakup Bey’in hırslı oğlu Mehmet Bey, Emre Dinler tarafından canlandırılacak. Hırslı yapısı nedeniyle Osmanlı hanedanının en büyük rakibi olarak Orhan’ın elinde olan her şeyi almak istiyor.

ALAEDDİN BEY’İN YETENEKLERİ

Alaeddin Bey karakteri, genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin, dedesi Edebalı’nın eğitiminden geçerken silah kullanma konusunda da usta olmuştur. Çevikliği sayesinde kendisinden daha güçlü savaşçılarla başa çıkabiliyor.

FATMA HATUN’UN BAĞLILIKLARI

Osman Bey’in sır küpü olan Fatma Hatun, ailesinin sorunlarıyla her zaman ilgileniyor. Bu önemli karakter, Leya Kırşan tarafından canlandırılacak.

VASİLİS’İN NEFRETİ

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey, dizide Vasilis karakterine hayat verecek. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı beslenen bir nefretle büyümüş ve Türklerin destanını sonlandırmak amacı güdüyor.

GONCA HATUN’UN SADAKATİ

Babası Yakup Bey’e büyük bir sadakatle bağlı olan Gonca Hatun karakterini Belgin Şimşek canlandırıyor. Devletinin mutluluğu ve ikbali için her şeyi göze alabiliyor.

Ramazan Bayramı süresince Kuruluş Osman dizisi dahil olmak üzere diğer dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak ve bu akşam ekranlarda olmayacak.