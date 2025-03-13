Kuzey Anadolu Kalkınma’dan Desteklenen Proje Açıklandı

KUZKA TARAFINDAN DUYURULAN DESTEK PROGRAMI SONUCUNDA BAŞARILI PROJE AÇIKLANDI

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeyi duyurdu. Program kapsamında gerçekleştirilen 6. dönem başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. Teknik Destek Programı kapsamındaki başarılı projeler, Ajans Genel Sekreterliği tarafından onaylandı.

Çankırı iline yönelik uygulanan programda, KUZKA’ya sunulan projeler arasında sadece bir proje desteklenmeye hak kazandı. Sağlanacak destek ile Çankırı’da tuz ürünleri sektöründe katma değeri yüksek alternatif ürün üretimi için danışmanlık hizmetleri verilecek. Desteklenmeye hak kazanan projenin başvuru sahibi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en kısa zamanda proje sözleşmesinin imzalanması planlanıyor.