marmara-depremi-tahminleri-ve-risk-analizi

BURSA’DA DEPREM GÖRÜLDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dün saat 13.43’te 4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’ndeki fay hatlarını ve deprem risklerini değerlendirerek Bursa’daki bu sarsıntıyı “depremcik” olarak tanımladı. Ercan, 4’ten küçük depremlerin “deprem” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı ve bu tür sarsıntıların halk arasında paniğe neden olmaması gerektiğini belirtti. “Bunlar o bölgedeki yerel gerginlik boşalmalarıdır. Ancak bu küçük sarsıntılar büyük depremleri engellemez. 7 büyüklüğünde bir depremin önlenmesi için 3200 tane 5 büyüklüğünde deprem olması lazım. 3 büyüklüğünde ise 30 bin tane sarsıntı gerekiyor.”

MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremler hakkında tarih veren Ahmet Ercan, bölgenin şu an büyük bir deprem üretmeyecek kadar gerginlik boşalttığını dile getirdi. “Marmara 1999’da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremle gerginliğini büyük oranda boşalttı. Benim geliştirdiğim algoritmaya göre Marmara’da 2045’ten önce büyük bir deprem beklenmiyor. Hatta bu tarih 2075 veya 2150’ye kadar gecikebilir. Şu an ‘her an deprem olacak’ demek bilimsel olarak doğru değildir.” Bu açıklamalar, Marmara’da yakın zamanda depremin olacağı yönünde beklentileri olan bazı uzman görüşleriyle çelişiyor. Ercan, kendi bilimsel analizlerine dayanarak bu düşüncesini savunuyor.

İSTANBUL’DA NÜFUS YOĞUNLUĞU SORUNU

İstanbul’un nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğuna dikkat çeken Ahmet Ercan, şehirde yapılması gereken en önemli şeyin kentsel dönüşüm değil, nüfus yoğunluğunun azaltılması olduğunu söyledi. “2007 ve 2017’de deprem yönetmelikleri çıktı. Ancak İstanbul’da gerçek anlamda kentsel dönüşüm yapmak için 25 milyar dolar gerekir. Şu an yapılan şey aslında yapısal dönüşümdür. Yeşil alanlar, düşük katlı binalar oluşturulmalı ve İstanbul’un yükü azaltılmalıdır.” Ercan, olası büyük bir depremde İstanbul’un nüfus yoğunluğu nedeniyle ciddi bir risk altında olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN EN RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

Türkiye’nin en tehlikeli deprem bölgelerini açıklayan Ercan, özellikle Bingöl ve Adapazarı’na dikkat çekti. “Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile Bingöl’de mutlaka olur. Çünkü Bingöl, Türkiye’nin en çekinceli deprem bölgesidir. Ayrıca Adapazarı ve Sakarya çukuru da depremlerin yoğun olduğu bölgelerdir. Burada yaşanacak büyük bir deprem, İstanbul’da ciddi sarsıntılara yol açabilir.”

Ahmet Ercan’ın bu açıklamaları, Marmara Depremi’nin ne zaman olacağına dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi. Marmara’da yaşayan milyonlarca insan için deprem riski hala büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.