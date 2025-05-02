Melike Şahin’in Eşi Sedat Arpalık Kim?

MELİKE ŞAHİN’İN KİŞİSEL HAYATI YENİDEN GÜNDEMDE

Melike Şahin, son konser performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, özel hayatıyla ilgili sorular da gündeme geliyor. Özellikle sosyal medyada hayranları ve magazin takipçileri, “Melike Şahin’in eşi kim?” ve “Melike Şahin ile Sedat Arpalık arasında kaç yaş farkı var?” gibi sorular sormaya başladı. Peki, Melike Şahin evli mi ve eşi kim? Melike Şahin ile Sedat Arpalık arasındaki yaş farkı nedir? İşte merak edilen detaylar.

MELİKE ŞAHİN VE SEDAT ARPALIK’IN EVLİLİĞİ

Melike Şahin, 2023 yılında iş insanı Sedat Arpalık ile evlilik yaptı. Yaklaşık altı yıl süren bir ilişki sonrası evlenmeye karar veren çift, sade bir nikah töreni gerçekleştirdi. Şahin, özel hayatını genellikle gizli tutma eğiliminde olmasına rağmen, zaman zaman eşi ile ilgili duygusal açıklamalarda bulunuyor. Melike Şahin ve Sedat Arpalık arasında yaklaşık 10-12 yıl yaş farkı bulunuyor. 1989 doğumlu olan Şahin’in eşi Sedat Arpalık’ın ise doğum tarihi ya 1977 ya da 1979 olarak ifade ediliyor.

Bu yaş farkı, çifti sosyal medyada gündem yapan konulardan biri olsa da, ikili bu yöndeki eleştirilere yanıt vermekten kaçınıyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Sedat Arpalık, iş dünyasında aktif olarak bulunmakla birlikte medyada nadiren yer alıyor. Melike Şahin ise konserlerinde eşine olan sevgisini sıkça dile getiriyor. Son konserinde “Kocam gelmedi, aklım onda kaldı” ifadesiyle Arpalık’a olan sevgisini paylaşması, izleyicilerden büyük alkış aldı.