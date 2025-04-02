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Mersin İY Diyarbekirspor Maçı Canlı Yayın Ayrıntıları

CANLI YAYIN DETAYLARI

Yeni Mersin İdman Yurdu ile Diyarbekirspor maçı için taraftarlar canlı izle seçeneğini araştırmaya başladı. Yayın detayları netleşti. Bu karşılaşma, HT Spor’un YouTube kanalı aracılığıyla ve başka çeşitli dijital platformlardan şifresiz bir şekilde izlenebiliyor. İşte, maçın saati, canlı yayın linki ve tüm ayrıntılar hakkında bilgiler.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Yeni Mersin İdman Yurdu ile Diyarbekirspor arasındaki mücadele 2 Nisan 2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00’te başlayacak. Karşılaşma, TFF 2. Lig’in 30. hafta mücadelesi kapsamında Mersin Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, hem Mersin ekibi hem de Diyarbekir temsilcisi için kritik bir öneme sahip.

ŞİFRESİZ YAYIN İMKANI

Mücadele, HT Spor’un resmi YouTube kanalı üzerinden doğrudan ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı kolaylıkla takip edebilecek.

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