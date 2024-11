Nazlı Can Bedük’ün Müzik Yolculuğu**

İNGİLTERE’DE MÜZİK EĞİTİMİ ALACAK

Ankara’da devlet korumasında büyüyen ve küçük yaşta müzik yeteneğini keşfeden 21 yaşındaki Nazlı Can Bedük, sahafta bulduğu tanıtım broşürü sayesinde Londra’daki Kraliyet Müzik Akademisi’ni tam burslu olarak kazandı. Bedük, “Amacım oradaki eğitimimden sonra ülkeme dönüp Türk halk müziğine, Türk sanat müziğine katkı sağlamak ve bunu dünya çapında tanıtmak” diye ifade etti. Nazlı Can Bedük, 11 yaşında devlet korumasına alındı. Müzik yeteneğini, Ankara Saray Sevgi Evleri’nde yaşarken gitar çalarak geliştirdi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı kazanarak konservatuvara girdi. Geçtiğimiz yaz sahaf gezintisi sırasında Kraliyet Müzik Akademisi’nin broşürünü gören genç sanatçı, okulun her yıl Türkiye’den 10 burslu öğrenci kabul ettiğini öğrendiğinde sınava başvuruda bulundu.

SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Bedük, 3 aylık bir hazırlık sürecinin ardından İstanbul’da online yapılan sınavlarda teorim, öz yetenek ve genel yetenek aşamalarını geçerek eğitim hakkı kazandı. Ankaralı sanatçı, konservatuvar eğitimini dondurarak Kraliyet Müzik Akademisi’ne kaydını yaptırdı. Akademinin Haziran 2025’e kadar sürecek hazırlık eğitimine online katılacak olan Bedük, Eylül 2025’te Londra’ya gitmeyi planlıyor. Doğuştan tip-1 diyabet hastası olduğunu belirten Bedük, “İlkokulda okurken müzik öğretmenim insülinlerimi yapmadığımı fark etmişti. Eğer insülinlerimi düzenli yaparsam, bana gitar öğreteceğini söylemişti. Bu şekilde gitar çalmaya başladım” dedi. Ayrıca, kendisi gibi yetiştirme yurtlarında büyüyen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda sanatçı olan Ayşe Atam’ın desteğiyle yeteneklerini keşfettiğini anlattı.

DESTEK İHTİYACI VAR

Kraliyet Müzik Akademisi’ne ait tanıtım broşürü sayesinde okulu araştırdığını belirten Bedük, “Köklü bir okul olduğunu gördüm. Sınav başvurularını inceledim ama ücretleri beni aşan şeylerdi. Hocalarımla görüştüm ve özel dersler aldım. İlk aşamada teorim sınavını geçtim, ardından ses eğitimlerinden başarılı oldum. Son aşamada akustik gitar eşliğinde genel sınavı geçerek tam bursla okula girmeye hak kazandım” ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek verdiklerini de ekledi.

GELECEK HEDEFİ AKADEMİSYENLİK

Hazırlık eğitiminin ardından Eylül 2025’te Londra’ya giderek eğitimine devam edeceğini vurgulayan Bedük, “Orada akademisyen olarak kendimi yetiştirmek, yüksek lisans yapıp Türk müziğine katkı sağlamak istiyorum. Hedefim, yeni nesli de yönlendirerek iz bırakan bir öğretmen olmak” dedi.