Özgür Özel: Biz Birliğin Teminatı Olan Partiyiz

SOCİAL JUSTICE AND RIGHTS FOR ALL

CHP’nin bugün Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı’nda düzenlediği “Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi’nde” konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Türkiye’nin kurucu partisiyiz. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin temeli olan partiyiz” sözlerini dile getirdi. Özellikle son zamanlarda cinayete kurban giden kadınlar, genç kızlar ve çocukların isimlerini sayarak konuşmasını sürdüren Özel, şöyle devam etti:

VIOLENCE AGAINST WOMEN IS AT AN ALARMING LEVEL

“OECD verileri, Avrupa ülkeleri arasında şiddet gören kadınların oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Rakam korkunç. Yüzde 38. 3 kadından birinden fazlası, neredeyse iki kadından biri şiddet görüyor bu ülkede.”

CALL FOR NATİONAL HEALTH REFORM

İstanbul’da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüphelinin yer aldığı “yenidoğan çetesi” konusuna da değinen CHP Genel Başkanı Özel, “Bir kez daha çağrı yapıyorum. O hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise bunu yapalım” dedi.