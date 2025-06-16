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Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var?

PAZARTESİ GÜNÜ DİZİLERİN GÜNCELLİĞİ

Pazartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 16 Haziran 2025 tarihinde, farklı kanallarda hangi yapımların olduğunu bilmek isteyen izleyiciler için güncel yayın akışı aşağıda yer alıyor. Bugün hangi dizilerin ekranda olduğu, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

KANAL D VE DİĞER KANALLARDA YAYIN AKIŞI

Pazartesi günü yayın akışını oluşturduğu bilgileri doğrultusunda, Kanal D’de “Eşref Rüya” dizisi yer alıyor. Ancak, TRT 1, Show TV, NOW TV ve Star TV’de herhangi bir dizi yer almıyor. ATV kanalında ise “Aile Saadeti” dizisi yayın akışında bulunuyor. İlgili dizi ve program saatleri ise aşağıda listeleniyor:

– TRT 1: Dizi yok
– ATV: Aile Saadeti
– Kanal D: Eşref Rüya
– Show TV: Dizi yok
– NOW TV: Dizi yok
– Star TV: Dizi yok

Ekranda izlenebilecek diğer programlar ise şu şekilde sıralanıyor:

– 15:25 Teşkilat
– 19:00 Ana Haber
– 19:55 İddiaların Aksine
– 20:00 Çırak
– 22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı “Chelsea – Los Angeles FC”
– 00:15 Tutunamayanlar

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