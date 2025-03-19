Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı’nın Diploması İptal Edildi Mi?

PROF. DR. N. AYLİN ATAAY SAYBAŞILI’NIN GÖREVİ VE EĞİTİMİ

Prof. Dr. N. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak bulunuyor ve İşletme Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyor. Akademik çalışmaları genellikle insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularına odaklanıyor.

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Son dönemde Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın diploması iptal ediliyor. Ekrem İmamoğlu ile beraber bu durumu yaşıyor. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığı görevinde aktif bir şekilde yer alıyor.

EĞİTİM HAYATI

1989 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlıyor. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi ile Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştiriyor. İnsan kaynakları yönetimi üzerine “İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik” adında bir kitabı yazıyor. Ayrıca, akademik ve öğrencilere yönelik çalışmalara da önem veriyor, düzenlenen oryantasyon programlarında yer alarak öğrencilere dersler ve okul imkanları hakkında bilgiler sunuyor.