Resmi Gazete’ye Erişim Sağlanamıyor

TEKNİK SORUNLARLA KARŞILAŞILIYOR

14 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan kararların ayrıntılarını görmek amacıyla PDF formatında indirmek isteyenler hata ile karşılaşıyor. Resmi Gazete sayfasında yaşanan bu sorun, kullanıcıların erişimini olumsuz etkiliyor. Peki, Resmi Gazete atamalar sayfası neden hata veriyor?

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında alınan kararlar şu şekilde sıralanıyor: (Karar: 2025/172, 173, 174, 175) Ayrıca Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 tarihli ve 789 sayılı kararı, 790 sayılı kararı ve 791 sayılı kararı gibi önemli belgelerin de yer aldığı biliniyor. Bunun yanı sıra, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişikliklerin de duyurulması gerekiyor.

RESMİ GAZETE İLANLARI

Resmi Gazete’de çeşitli ilanlar arasında yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları, yanı sıra T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bulunuyor. Ancak, 14 Mayıs Çarşamba günü, atamalar sayfasına erişim sağlanmak istendiğinde “PDF” dokümanı yüklenemedi hatası ekrana geliyor. Bu durum, teknik sorunlar nedeniyle kullanıcıların Resmi Gazete’ye acil erişim gereksinimlerini olumsuz etkiliyor.