RTÜK, NOW TV’ye 30 Gün Süre Verdi

İSTANBUL NOW TV’YE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SÜRE TANINDI

RTÜK üyesi Keser, X hesabında bugün gerçekleştirdiği açıklamada İstanbul NOW TV’nin yaptığı itiraz sonucunda NOW TV’nin ismini değiştirmesi için 30 günlük bir süre verildiğini ifade etti. Keser’in X hesabında paylaştığı bilgilerde şu ifadeler yer aldı: “FOX TV’den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek.”

YENİ LOGO BELGELERİ SUNULMAZSA YAYINLAR DURDURULACAK

Keser, NOW TV’ye verilen 30 günlük sürenin önemine vurgu yaparak, bu süre zarfında yeni logo belgelerinin eksiksiz olarak sunulmaması durumunda, yayınların 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisans iptali sürecinin gündeme gelebileceğini söyledi. Bu durum, hizmet sağlayıcıların kayıtlı isim ve logo kullanımı açısından dikkatli olmaları gereken bir konuyu gündeme getiriyor.