Sağlık Bakanlığı’nın 2025 İşçi Alımı

SAĞLIKBİLİMİK GÖSTERİMLERİ İÇİN MERAKLA BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı sürekli işçi alımı ilanı, kamu personeli alım sürecini takip eden adaylar için büyük bir merak konusu haline geldi. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişi, bu yıl yapılacak alımlara dair detayların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Ayrıca, alım için kadro dağılımı nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm detaylar…

KADROLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçi alımı süreci devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı tarihleri ve kadro dağılımı hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. Resmi açıklamalara göre alımlar iki farklı etap halinde gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için planladığı toplam 37.000 personel alımı, şu şekilde yapılacak: 1. Etap: 19.000 kişilik kontenjan için başvurular, 2–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. 2. Etap: Kalan 18.000 kişilik alım ise Eylül 2025 içerisinde gerçekleşecek. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen şartlara uygun olarak başvurularını tamamlaması gerekiyor.

MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE KADROLAR

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için planladığı kadrolarda yer alması beklenen bazı pozisyonlar şöyle sıralanıyor: Lise Mezunu Kadroları, Ön Lisans Mezunu Kadroları ve Lisans Mezunu Kadroları. Başvuruda bulunacak adayların belirli genel şartları taşımaları bekleniyor.